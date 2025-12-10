Pesca illegale nell'area protetta di Santa Croce a Vico Equense | multa salata per il pescatore

Un pescatore è stato sorpreso mentre praticava pesca illegale nell’area protetta di Santa Croce a Vico Equense. La polizia ha intercettato la sua barca nel Banco di Santa Croce, dove le attività di pesca sono vietate, e gli ha comminato una multa salata. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le zone di tutela ambientale per preservare la biodiversità locale.

