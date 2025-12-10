Pesca illegale nell'area protetta di Santa Croce a Vico Equense | multa salata per il pescatore
Un pescatore è stato sorpreso mentre praticava pesca illegale nell’area protetta di Santa Croce a Vico Equense. La polizia ha intercettato la sua barca nel Banco di Santa Croce, dove le attività di pesca sono vietate, e gli ha comminato una multa salata. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le zone di tutela ambientale per preservare la biodiversità locale.
L'uomo è stato sorpreso con la propria barca mentre pescava nel Banco di Santa Croce, a Vico Equense, zona protetta in cui la pesca è vietata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Blitz delle guardie ambientali nella Riserva Foce Sele. Multe per motocross, auto e pesca illegale: sequestrata rete e sanzionato bracconiere per 2000 euro - facebook.com Vai su Facebook
LIONE: La #GuardiaCostiera visita il QG #INTERPOL. Focus su sicurezza marittima , ambiente e contrasto alla pesca illegale . Condivise best practices per affrontare insieme le nuove sfide globali del mare. ? #MareSicuro #Cooperazione #Mar Vai su X
Sequestrate reti da pesca illegali nell'area marina del Sinis - Isola di Mal di Ventre", nei pressi di Capo San Marco sono state sequestrate dalla polizia di Oristano. Si legge su ansa.it
