Pesca illegale nell'area protetta di Santa Croce a Vico Equense | multa salata per il pescatore

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pescatore è stato sorpreso mentre praticava pesca illegale nell’area protetta di Santa Croce a Vico Equense. La polizia ha intercettato la sua barca nel Banco di Santa Croce, dove le attività di pesca sono vietate, e gli ha comminato una multa salata. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le zone di tutela ambientale per preservare la biodiversità locale.

L'uomo è stato sorpreso con la propria barca mentre pescava nel Banco di Santa Croce, a Vico Equense, zona protetta in cui la pesca è vietata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Sequestrate reti da pesca illegali nell'area marina del Sinis - Isola di Mal di Ventre", nei pressi di Capo San Marco sono state sequestrate dalla polizia di Oristano. Si legge su ansa.it