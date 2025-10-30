Cortona | scontro fra auto conducente e passeggero incastrati nell’abitacolo
I vigili del fuoco del comando di sono intervenuti attorno alle 21:30 per uno scontro tra due autoveicoli lungo la SR 71 in loc. Ossaia nel comune di Cortona L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
News recenti che potrebbero piacerti
INCIDENTE IN A1: ARRIVA PEGASO E AUTOSTRADA BLOCCATA ?Paura in autostrada, scontro tra due mezzi pesant tra Monte San Savino e Valdichianai: un uomo finisce in codice rosso a Careggi. I vigili del fuoco di Arezzo sede di Cortona sono interve Vai su Facebook
Scontro tra auto sulla Sr71, due feriti incastrati nell'abitacolo liberati dai vigili del fuoco e portati in ospedale dal 118 - Incidente stradale a Ossaia di Cortona, lungo la strada regionale 71 in uno dei punti più critici dell'arteria che collega la provincia di Arezzo con quella di Perugia. Scrive corrierediarezzo.it
Scontro in autostrada, auto si ribalda. Conducente soccorso - Nella notte, poco dopo le una, un'auto è uscita di strada dopo aver abbattuto un palo della linea telefonica e parte di una ... lanazione.it scrive