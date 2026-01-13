Scomparsa Federica Torzullo un vicino | Visti litigare Marito urlava e lei si allontanava

Un vicino di Federica Torzullo, 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia da cinque giorni, ha riferito di averla vista discutere con il marito. Secondo quanto raccontato, l’uomo avrebbe alzato la voce in alcune occasioni, mentre lei si allontanava. La Polizia prosegue le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa, senza escludere alcuna ipotesi.

Parla un vicino di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da cinque giorni da Anguillara Sabazia. “Lui ha alzato un paio di volte la voce. E secondo me chi alza la voce non ha argomentazioni. Se alzava anche le mani? Non lo so. Sarà stato poco prima di Natale, li ho sentiti e visti litigare per strada. Non so cosa stessero dicendo. Lui alzava la voce e lei tendeva ad allontanarsi. Si spostava. Penso per paura ma, ripeto, non so di cosa parlassero. Io uscivo con la moto dal mio cancello e non ho visto bene. Però vedevo che man mano che alzava la voce e lei si allontana”, le parole di un vicino di casa di Federica Torzullo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

