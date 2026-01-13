Scomparsa ad Anguillara un vicino di casa di Federica Torzullo | L'ultima volta la vidi litigare col marito
Una vicina di casa di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara, ricorda di averla vista litigare con il marito prima di Natale, poi di aver perso ogni contatto. Le sue parole offrono un primo spunto per comprendere gli ultimi momenti conosciuti della donna, la cui sparizione resta al centro delle indagini. La vicenda solleva interrogativi sulle circostanze di questa scomparsa e le eventuali implicazioni.
"Li ho visti litigare prima di Natale, lui le urlava contro. Poi non l'ho più vista", queste le parole di un vicino di casa di Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara. 🔗 Leggi su Fanpage.it
