Federica Torzullo scomparsa vicino a Roma marito indagato per omicidio È entrata in casa non è più uscita

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Il marito è attualmente indagato per omicidio, dopo che lei è entrata in casa e non è più uscita. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite, esaminando tutte le possibilità senza esclusioni. La vicenda resta sotto la massima attenzione, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla sua scomparsa.

Roma – È indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ma si cerca in tutte le direzioni senza escludere alcuna pista. Sequestrati l'auto e il cellulare dell'uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo per omicidio. A denunciare la scomparsa è stato l'uomo facendo scattare le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco anche nel lago di Bracciano. Secondo quanto si apprende, una telecamera avrebbe inquadrato la quarantunenne entrare nella villetta in cui abitava e non uscire.

