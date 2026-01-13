Sciopero taxi la protesta in piazza a Roma | Serve riforma nel settore

Oggi, martedì 13 gennaio 2026, i tassisti di Roma e di altre città italiane sono in sciopero per chiedere una riforma del settore. La protesta si concentra sulla necessità di avviare nuovamente un percorso legislativo per definire i decreti attuativi, ancora fermi, che potrebbero migliorare la regolamentazione e le condizioni di lavoro dei professionisti del trasporto pubblico locale.

Taxi in sciopero oggi martedì 13 gennaio 2026 con presidi a Roma e in diverse altre città. “Bisogna ricominciare un percorso legislativo per definire i decreti attuativi di riforma del nostro settore, che sono fermi. Il governo ad oggi tace da questo punto di vista, ci ha convocato per domani e vedremo il da farsi. E poi contro le multinazionali che stanno con la loro opera lobbistica importante, entrando prepotentemente sempre di più”, ha spiegato Giampiero Rocca, USB Taxi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

