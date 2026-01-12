Sciopero nazionale dei taxi | protesta da Fiumicino a Montecitorio contro multinazionali e app

Domani, 13 gennaio 2025, i tassisti italiani si fermeranno in tutto il paese per uno sciopero nazionale. La protesta, che coinvolge operatori da Fiumicino a Montecitorio, mira a evidenziare le criticità legate alle multinazionali e alle app di trasporto, chiedendo maggiori tutele e regolamentazioni. La mobilitazione si inserisce nel dialogo tra categoria e istituzioni per affrontare le sfide del settore.

Fiumicino, 12 gennaio 2025 – Domani, martedì 13 gennaio, è in programma uno sciopero nazionale dei tassisti. La mobilitazione è stata proclamata da Uiltrasporti, che torna a chiedere al Governo la riapertura del tavolo di confronto sui decreti attuativi attesi dalla categoria dal 2019. Secondo il sindacato, non è più sostenibile il silenzio delle istituzioni di fronte all’ingresso sempre più aggressivo, nel settore del trasporto pubblico non di linea, di multinazionali private e piattaforme digitali. Una presenza che, denuncia Uiltrasporti, mette a rischio il modello di servizio pubblico dei taxi in Italia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Taxi, sciopero 13 gennaio: “A difesa del servizio pubblico, contro multinazionali private” Leggi anche: Sciopero taxi 13 gennaio 2026: a Roma corteo da Fiumicino, presidi in tutte le città La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Taxi, sciopero nazionale il 13 gennaio (tranne una Regione): orario e motivi della protesta; Taxi, il 13 gennaio scatta lo sciopero nazionale; Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando; Sciopero nazionale taxi, adesione anche a Genova. Sciopero dei taxi il 13 gennaio: stop di 24 ore in tutta Italia - Martedì 13 gennaio 2026 è in programma uno sciopero nazionale dei taxi, indetto da 18 sigle sindacali. rainews.it

