Sciopero nazionale dei taxi il 13 gennaio contro Uber e abusivi attesi presidi e cortei a Roma Gli orari e le ragioni della protesta
Il 13 gennaio 2026, in tutta Italia, si terrà uno sciopero nazionale dei taxi dalle 8 alle 22, con manifestazioni e presidi a Roma. La protesta, indetta da diciotto sigle sindacali, mira a contrastare l’attività di Uber e i servizi abusivi, ritenuti dannosi per il settore. La giornata potrebbe influire sulla mobilità dei cittadini, con conseguenze per chi utilizza il servizio di trasporto pubblico e privato.
Martedì 13 gennaio 2026 sarà una giornata complicata per chi si sposta in taxi. Diciotto sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale del servizio che durerà dalle 8 alle 22 e coinvolgerà tutte le regioni italiane ad eccezione dell’ Umbria. La mobilitazione avrà un impatto particolarmente visibile a Roma, città già spesso al centro delle polemiche per la carenza di taxi e le lunghe attese, soprattutto nei nodi strategici come stazioni e aeroporti. Nella Capitale sono previsti anche presidi di protesta e iniziative su strada. Corteo di taxi da Fiumicino al centro di Roma. Secondo quanto comunicato da Federtaxi Cisal Roma, la giornata di protesta inizierà con un corteo di circa 50 taxi in partenza alle 8 dall’area di sosta dell’aeroporto di Fiumicino. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Sciopero taxi 13 gennaio 2026: a Roma corteo da Fiumicino, presidi in tutte le città
Leggi anche: Sciopero nazionale dei taxi: protesta da Fiumicino a Montecitorio contro multinazionali e app
Taxi, sciopero nazionale il 13 gennaio (tranne una Regione): orario e motivi della protesta; Taxi, il 13 gennaio scatta lo sciopero nazionale; Sciopero nazionale dei taxi, garantiti solo i servizi essenziali; Dopo gli aeroporti atteso un inizio settimana di scioperi tra scuola, treni e taxi il 12 e il 13 gennaio.
Sciopero dei taxi il 13 gennaio: stop di 24 ore in tutta Italia - Martedì 13 gennaio 2026 è in programma uno sciopero nazionale dei taxi, indetto da 18 sigle sindacali. rainews.it
Servizi a rischio negli asili nido di Roma e Lazio il 12 e 13 gennaio 2026. Il personale docente e Ata ha proclamato uno sciopero generale nazionale. - facebook.com facebook
#Scuola 12 e 13 gennaio #sciopero nazionale del personale docente e amministrativo, sia degli istituti statali che quelli comunali, inclusi asili nido e scuole dell’infanzia. Coinvolte anche le private. Tra le richieste: aumento dei salari e abbassamento dell’età x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.