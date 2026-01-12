Sciopero nazionale dei taxi il 13 gennaio contro Uber e abusivi attesi presidi e cortei a Roma Gli orari e le ragioni della protesta

Il 13 gennaio 2026, in tutta Italia, si terrà uno sciopero nazionale dei taxi dalle 8 alle 22, con manifestazioni e presidi a Roma. La protesta, indetta da diciotto sigle sindacali, mira a contrastare l’attività di Uber e i servizi abusivi, ritenuti dannosi per il settore. La giornata potrebbe influire sulla mobilità dei cittadini, con conseguenze per chi utilizza il servizio di trasporto pubblico e privato.

Martedì 13 gennaio 2026 sarà una giornata complicata per chi si sposta in taxi. Diciotto sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale del servizio che durerà dalle 8 alle 22 e coinvolgerà tutte le regioni italiane ad eccezione dell’ Umbria. La mobilitazione avrà un impatto particolarmente visibile a Roma, città già spesso al centro delle polemiche per la carenza di taxi e le lunghe attese, soprattutto nei nodi strategici come stazioni e aeroporti. Nella Capitale sono previsti anche presidi di protesta e iniziative su strada. Corteo di taxi da Fiumicino al centro di Roma. Secondo quanto comunicato da Federtaxi Cisal Roma, la giornata di protesta inizierà con un corteo di circa 50 taxi in partenza alle 8 dall’area di sosta dell’aeroporto di Fiumicino. 🔗 Leggi su Open.online

