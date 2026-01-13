Sciopero taxi a Roma oggi 13 gennaio | corteo in centro e disagi per cittadini e turisti

Oggi, 13 gennaio, si svolge uno sciopero dei taxi a Roma, con un corteo nel centro città. La protesta potrebbe causare disagi ai cittadini e ai turisti, interessando principalmente i servizi di trasporto e la mobilità urbana. Si consiglia di pianificare eventuali spostamenti in anticipo e di verificare gli aggiornamenti sui mezzi pubblici.

Nuova giornata di sciopero oggi, martedì 13 gennaio, con disagi previsti soprattutto nel settore dei trasporti e della scuola. A Roma riflettori puntati in particolare sulla protesta dei tassisti, che incroceranno le braccia per 24 ore aderendo a una mobilitazione nazionale. Sciopero taxi: cosa succede a Roma. Lo sciopero dei taxi è in programma per l’intera giornata e coinvolge gran parte delle sigle sindacali del settore, anche se non tutte le organizzazioni aderiscono. A Roma la protesta assume anche una forma simbolica e visibile: come comunicato da Uiltrasporti, tassisti provenienti da diverse città italiane si ritroveranno a Fiumicino, da dove partirà un corteo diretto verso il centro della Capitale. 🔗 Leggi su Funweek.it

