Sciopero taxi a Roma oggi 13 gennaio | corteo in centro e disagi per cittadini e turisti
Oggi, 13 gennaio, si svolge uno sciopero dei taxi a Roma, con un corteo nel centro città. La protesta potrebbe causare disagi ai cittadini e ai turisti, interessando principalmente i servizi di trasporto e la mobilità urbana. Si consiglia di pianificare eventuali spostamenti in anticipo e di verificare gli aggiornamenti sui mezzi pubblici.
Nuova giornata di sciopero oggi, martedì 13 gennaio, con disagi previsti soprattutto nel settore dei trasporti e della scuola. A Roma riflettori puntati in particolare sulla protesta dei tassisti, che incroceranno le braccia per 24 ore aderendo a una mobilitazione nazionale. Sciopero taxi: cosa succede a Roma. Lo sciopero dei taxi è in programma per l’intera giornata e coinvolge gran parte delle sigle sindacali del settore, anche se non tutte le organizzazioni aderiscono. A Roma la protesta assume anche una forma simbolica e visibile: come comunicato da Uiltrasporti, tassisti provenienti da diverse città italiane si ritroveranno a Fiumicino, da dove partirà un corteo diretto verso il centro della Capitale. 🔗 Leggi su Funweek.it
Taxi, oggi lo sciopero a Roma: durerà 24 ore. Rischio caos per il corteo da Fiumicino - Un serpentone bianco in viaggio dall’aeroporto di Fiumicino fino al Centro della Capitale, clacson impazziti dei pendolari imbottigliati in una giornata di traffico che partendo dallo ... ilmessaggero.it
Martedì 13 gennaio stop nazionale dei taxi: 18 sigle in sciopero contro Uber e il vuoto normativo sugli Ncc. In gioco – dicono i tassisti – c’è il futuro di un servizio pubblico regolato. Articolo nei commenti - facebook.com facebook
Domani parlerò di riforma #NCC e #sciopero dei #taxi in televisione. x.com
