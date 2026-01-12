Sciopero taxi 13 gennaio 2026 | a Roma corteo da Fiumicino presidi in tutte le città

Il 13 gennaio 2026 i tassisti di Roma e di altre città italiane organizzeranno uno sciopero, con corteo da Fiumicino e presidi nelle principali località. La protesta, annunciata nei giorni scorsi, mira a sensibilizzare le istituzioni sulle questioni di settore. La giornata potrebbe comportare disagi alla mobilità urbana e ai servizi di trasporto, invitando cittadini e visitatori a pianificare di conseguenza i propri spostamenti.

Taxi in sciopero domani, martedì 13 gennaio 2026. L’agitazione della categoria è stata annunciata nei giorni scorsi. Un corteo partirà dall’aeroporto di Fiumicino e arriverà fino alla Bocca della Verità a Roma: nella Capitale sono attese centinaia di persone provenienti principalmente da Milano e Napoli. Sono inoltre previsti presidi in molte altre città. Uiltrasporti: “Il governo riapra il tavolo”. “Domani, martedì 13 gennaio, sciopero nazionale dei tassisti per tornare a chiedere con forza al Governo la riapertura del tavolo di confronto sui decreti attuativi che la categoria aspetta ormai dal 2019”, rende noto la Uiltrasporti che prosegue: “Non è più tollerabile il silenzio delle istituzioni davanti all’ingresso sempre più aggressivo nel settore, di multinazionali private che mettono a rischio il modello di servizio pubblico svolto dai taxi nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero taxi 13 gennaio 2026: a Roma corteo da Fiumicino, presidi in tutte le città Leggi anche: Sciopero dei treni del 12 e 13 gennaio 2026: disagi in vista in Lombardia (e non solo). Gli orari e tutte le informazioni utili Leggi anche: Taxi, sciopero 13 gennaio: “A difesa del servizio pubblico, contro multinazionali private” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Taxi, il 13 gennaio scatta lo sciopero nazionale; Taxi, sciopero nazionale il 13 gennaio (tranne una Regione): orario e motivi della protesta; Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando; Taxi, sciopero per chiedere regole chiare. Taxi, sciopero di 24 ore domani 13 gennaio: orari e cosa sapere - Ma le agitazioni riguardano anche numerose aziende del trasporto pubblico locale che incroceranno le braccia i ... tg24.sky.it

Sciopero taxi 13 gennaio 2026: gli orari della protesta nazionale - Attenzione: sciopero taxi il 13 gennaio 2026 in tutta Italia, con un'eccezione. sicurauto.it

Sciopero taxi del 13 gennaio, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi - Il 13 gennaio 2026 sciopero taxi di 24 ore: città paralizzate, proteste contro le piattaforme e consigli su alternative e servizi minimi ... quifinanza.it

Domani sciopero dei taxi di 24 ore, indetto da varie sigle sindacali. Settimana di proteste anche nei trasporti locali #ANSA - facebook.com facebook

Domani sciopero dei taxi di 24 ore, indetto da varie sigle sindacali. Settimana di proteste anche nei trasporti locali #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.