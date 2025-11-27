Meloni a Schlein | Pronta al confronto ad Atreju ma deve esserci anche Conte La leader Pd | Mi teme

Meloni risponde a Elly Schlein e dice che è pronta confrontarsi con la segretaria Pd ad Atreju,ma dovrà partecipare anche il leader del M5s, Giuseppe Conte. Il presidente: "Confronto unico? Ci sono". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Ultim'ora. Meloni accetta la sfida di Schlein e rilancia: "Vuole un confronto con me? Sono pronta, ma deve esserci anche Conte". E il leader del M5s non si fa pregare: "Ci sono!". Appuntamento ad Atreju - facebook.com Vai su Facebook

La sintesi delle resistenze all’accordo Meloni-Schlein sul consenso mi ricorda tanto una frase detta qualche tempo fa in Transatlantico da Pippo Gianni. Uso un eufemismo: queste due donne non staranno esagerando, nel voler difendere tutte le donne dalla vi Vai su X

Meloni risponde a Schlein: “Pronta al confronto ad Atreju, ma deve esserci anche Conte” - Meloni risponde a Elly Schlein e dice che è pronta confrontarsi con la segretaria Pd ad Atreju ,ma dovrà partecipare anche il leader del M5s, Giuseppe ... Si legge su fanpage.it

Meloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte" - La premier e leader di Fratelli d'Italia interviene con un post dopo che la segretaria dem aveva risposto all'invito di Atreju affermando che avrebbe accettato solo in caso di confronto diretto con le ... Segnala msn.com

Atreju, colpo di scena. Meloni è convinta: "Pronta al confronto unico con Schlein. Ma deve esserci anche Conte" - Atreju, Meloni: "Pronta a confronto unico con Schlein e Conte" "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confron ... Lo riporta affaritaliani.it