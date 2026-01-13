Scambio tra Gatti e Loftus-Cheek prosegue il dialogo tra Juventus e Milan
Continua il dialogo tra Juventus e Milan riguardo alla possibile operazione di mercato che coinvolge Federico Gatti e Ruben Loftus-Cheek. Le trattative, ancora in fase preliminare, potrebbero portare a uno scambio tra i due club durante questa finestra di mercato. Entrambe le società monitorano attentamente le opportunità di rafforzamento, valutando le caratteristiche e le esigenze di squadra per definire eventuali accordi.
Calciomercato, Juventus e Milan parlano sempre del possibile scambio - da concretizzare in questa finestra di calciomercato - tra Federico Gatti, difensore italiano del 1998 e Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del 1996. Come andrà a finire?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
