Juventus ipotesi scambio col Milan | Gatti per Ruben Loftus-Cheek

La Juventus valuta un possibile scambio con il Milan che potrebbe coinvolgere Gatti e Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa ipotesi di trasferimento è al momento allo studio, senza conferme ufficiali. La trattativa, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un’interessante operazione di mercato tra due grandi club italiani.

Gazzetta dello Sport ha rivelato un clamoroso retroscena che potrebbe portare in bianconero il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek. Idea scambio col Milan: Loftus-Cheek in bianconero? Nelle ultime ore sta avanzando un’ipotesi di scambio col Milan: Ruben Loftus-Cheek in bianconero, Federico Gatti in rossonero. L’idea potrebbe fornire alla Juventus un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, ipotesi scambio col Milan: Gatti per Ruben Loftus-Cheek Leggi anche: Juventus, ipotesi scambio col Milam Gatti per Ruben Loftus-Cheek Leggi anche: Mercato Juve, asse rovente col Milan: ipotesi scambio tra Loftus Cheek e Gatti! Il piano di Ottolini Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?; Milan, la Juventus rifiuta lo scambio Gatti-De Winter: ma Allegri vuole un centrale, tanti nomi in ballo; Sorloth-Juventus, nasce l'ipotesi di uno scambio! Per Chiesa bisogna aspettare una data precisa; Un nuovo attaccante per la Juventus a gennaio? Tutte le ipotesi: dallo scambio David-Sorloth alle idee Dovbyk e Pellegrino. Loftus-Cheek per Gatti? I dettagli sull'ipotesi di scambio fra Milan e Juventus - L'indiscrezione l'ha lanciata il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, secondo il quale Milan e Juventus starebbero pensando a un clamoroso. tuttomercatoweb.com

Mercato Juve, asse rovente col Milan: ipotesi scambio tra Loftus Cheek e Gatti! Il piano di Ottolini e l’incastro da trovare con Tare - Il piano di Ottolini e l’incastro da trovare con Tare L’inverno del calciomercato rischia di diventare bollente sull’ass ... calcionews24.com

Milan-Juve e lo scambio di prestiti Loftus-Gatti: i più convinti sono Allegri e Spalletti - Secondo quanto riporta Tuttosport, nelle ultime ore sarebbe nata un'idea di scambio di prestiti tra il Milan e la Juventus: Ruben Loftus- milannews.it

Pazzesco!?Il Milan ha Chiuso! Affare da 70M! Loftus Cheek Lazio?

Clamorosa ipotesi di scambio sull'asse Torino-Milano: #Juventus e #Milan lavorano al trasferimento in prestito di Ruben #LoftusCheek e Federico #Gatti. Un affare nato dalle esigenze di Spalletti, che cerca muscoli in mediana, e di Allegri, pronto a riabbracc - facebook.com facebook

Nelle ultime ore sta avanzando un’ipotesi di scambio di prestiti fino a fine stagione tra #Juventus e #Milan: Ruben Loftus-Cheek in bianconero Federico Gatti in rossonero. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.