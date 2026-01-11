Juventus ipotesi scambio col Milan | Gatti per Ruben Loftus-Cheek

La Juventus valuta un possibile scambio con il Milan che potrebbe coinvolgere Gatti e Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa ipotesi di trasferimento è al momento allo studio, senza conferme ufficiali. La trattativa, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un’interessante operazione di mercato tra due grandi club italiani.

Gazzetta dello Sport ha rivelato un clamoroso retroscena che potrebbe portare in bianconero il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek. Idea scambio col Milan: Loftus-Cheek in bianconero? Nelle ultime ore sta avanzando un’ipotesi di scambio col Milan:  Ruben Loftus-Cheek in bianconero, Federico Gatti in rossonero. L’idea potrebbe fornire alla Juventus un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

