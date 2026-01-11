Mercato Juve asse rovente col Milan | ipotesi scambio tra Loftus Cheek e Gatti! Il piano di Ottolini

Sul mercato calcistico italiano, si intensificano le trattative tra Juventus e Milan. Tra le ipotesi in circolazione, uno scambio tra Loftus Cheek e Gatti sembra prendere forma, secondo il piano di Ottolini. L’obiettivo è trovare un equilibrio strategico che soddisfi entrambe le società, con l’attenzione rivolta anche alle possibili interazioni con Tare. La finestra invernale si annuncia ricca di sviluppi e novità.

e l’incastro da trovare con Tare L’inverno del calciomercato rischia di diventare bollente sull’asse Torino-Milano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Juventus e Milan stanno lavorando sottotraccia a una clamorosa operazione di scambio che coinvolgerebbe due pedine fondamentali: Ruben . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Juve, asse rovente col Milan: ipotesi scambio tra Loftus Cheek e Gatti! Il piano di Ottolini Leggi anche: Mercato, asse Napoli-Milan: ipotesi scambio Lucca-Loftus Leggi anche: Sarri chiama Loftus-Cheek: la Lazio studia l’asse col Milan La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mercato Juve, la volontà del giocatore spinge verso Torino ma l’Inter non fa sconti. Attenzione anche al Fenerbahce - Attenzione anche al Fenerbahce Il calciomercato invernale della Juventus si accende prepotentemente intorno al nome ... juventusnews24.com #mercato #mercatoJuve #Juventus #Juve #Inter #Liverpool #Frattesi #Koopmeiners #Chiesa VIDEO x.com La Juve cambia rotta sul mercato: prima gli esterni, poi il regista - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.