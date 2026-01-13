Scacco agli specialisti dei furti tra gli obiettivi le ville di lusso di Fendi e del governatore della Banca d' Italia

Le forze dell’ordine stanno conducendo sopralluoghi mirati nelle ville di lusso di Fregene, tra cui proprietà della famiglia Fendi e del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. L’obiettivo è contrastare i furti e garantire maggiore sicurezza nelle aree residenziali di alto livello. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di prevenzione e tutela del patrimonio privato nelle zone più esclusive della regione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.