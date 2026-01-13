Scacco agli specialisti dei furti tra gli obiettivi le ville di lusso di Fendi e del governatore della Banca d' Italia
Le forze dell’ordine stanno conducendo sopralluoghi mirati nelle ville di lusso di Fregene, tra cui proprietà della famiglia Fendi e del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. L’obiettivo è contrastare i furti e garantire maggiore sicurezza nelle aree residenziali di alto livello. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di prevenzione e tutela del patrimonio privato nelle zone più esclusive della regione.
Sopralluoghi per colpire anche le lussuose ville dei vip a Fregene, tra cui anche quelle della famiglia Fendi e dell’attuale governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta. E’ quanto emerso dall’inchiesta della Procura di Napoli Nord che ha messo nel mirino 38 persone, arrestate in quanto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Le ville dei vip nel mirino dei ladri: nel piano anche le case dei Fendi e del governatore della Banca d’Italia
Leggi anche: Le bande di ladri che volevano rubare nelle ville di Fendi e del Governatore della Banca d'Italia (I NOMI)
Osama l'italiano, scacco agli amici di Hamas Botto di Capodanno e ora in Iran i "turbanti" tremano Conte "smemorato del popolo" attacca Tempo, Giornale e chi osa criticarlo #primapagina #31dicembre #iltempoquotidiano - facebook.com facebook
#scacchi Nasce un nuovo Mondiale @FIDE_chess, quello riservato agli "scacchi960" o Freestyle, che dir si voglia. Si disputerà in Germania dal 13 al 15 febbraio. La notizia: facebook.com/share/p/1CqbMN… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.