Le bande di ladri che volevano rubare nelle ville di Fendi e del Governatore della Banca d' Italia I NOMI

Da napolitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini della Procura di Napoli Nord hanno portato all’arresto di 38 persone coinvolte in bande di ladri specializzate in furti nelle ville di Fendi e del Governatore della Banca d’Italia. Gli episodi, alcuni dei quali sono avvenuti anche in presenza di anziani soli e vulnerabili, evidenziano una serie di crimini che hanno scosso il territorio. Le autorità continuano le indagini per accertare tutti i dettagli delle attività criminali.

Non si sono fermati neanche davanti alla presenza in casa dell'anziano proprietario sordo, solo e impossibilitato ad accorgersi della loro presenza, i ladri specializzati in furti in appartamento al centro delle indagini della Procura di Napoli Nord culminate oggi in 38 arresti. Nell'ordinanza. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Furti in casa, la gang dei napoletani puntava al colpo grosso: nel mirino i Fendi e il governatore della Banca d'Italia

Leggi anche: Furti in via Ponchia, presi i ladri. Rubavano nelle ville del Nord Italia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Furto al cimitero di Vigevano: i ladri volevano le statue intere, in azione una banda di professionisti; Ragazzine assaltano il bar della stazione a colpi di piccone. Schegge di vetro e detersivo contro il titolare che prova a bloccarle; Furto al cimitero di Vigevano | i ladri volevano le statue intere in azione una banda di professionisti.

bande ladri volevano rubareFurto al cimitero di Vigevano: i ladri volevano le statue intere, in azione una banda di professionisti - L’ipotesi investigativa di un raid vandalico per mascherare il vero obiettivo del blitz dello scorso dicembre. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.