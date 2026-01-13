Le bande di ladri che volevano rubare nelle ville di Fendi e del Governatore della Banca d' Italia I NOMI

Le indagini della Procura di Napoli Nord hanno portato all’arresto di 38 persone coinvolte in bande di ladri specializzate in furti nelle ville di Fendi e del Governatore della Banca d’Italia. Gli episodi, alcuni dei quali sono avvenuti anche in presenza di anziani soli e vulnerabili, evidenziano una serie di crimini che hanno scosso il territorio. Le autorità continuano le indagini per accertare tutti i dettagli delle attività criminali.

Non si sono fermati neanche davanti alla presenza in casa dell'anziano proprietario sordo, solo e impossibilitato ad accorgersi della loro presenza, i ladri specializzati in furti in appartamento al centro delle indagini della Procura di Napoli Nord culminate oggi in 38 arresti.

L’inchiesta della Procura di Napoli Nord sulle sette bande di ladri seriali che ha portato in carcere 38 persone ricostruisce la rete criminale composta dai sette sodalizi interconnessi, specializzati in furti in abitazione, ricettazione e truffe agli anziani. Monitoragg x.com

Continua l'escalation di furti nel Potentino. Così come continua la preoccupazione dei cittadini che ormai, da troppo tempo, non si sentono più sicuri nelle proprie case, anzi, in molti casi anche ostaggio dei ladri, di bande organizzate che riescono, quasi sempr - facebook.com facebook

