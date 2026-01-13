Sapidi Baci Di pietanze e d’amori a Orsaria la storia ispirata alla prima donna del vino del Fvg

Uno spettacolo dall’anima profondamente friulana. Un viaggio teatrale che intreccia memorie, sapori, musica e sentimenti, ispirato alla figura di Giuseppina Perusini Antonini, prima donna del vino in Friuli Venezia Giulia. Nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, il Teatri Stabil. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

