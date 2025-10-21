Chi è Sanae Takaichi la prima donna Premier nella storia del Giappone

La sua ascesa alla carica di Primo Ministro del Giappone rappresenta un momento storico per il Paese. A 64 anni, Sanae Takaichi è la prima donna a ricoprire l’incarico di Premier, ottenendo l’investitura dopo aver vinto le primarie del Partito Liberal Democratico (LDP) con 237 voti su 465 deputati alla Camera bassa. Soprannominata la “dama di ferro”, ultraconservatrice e con una breve parentesi come conduttrice televisiva, sono solo alcuni elementi che costruiscono una personalità complessa e divisiva, ascesa al potere in un momento di profonda crisi per il Giappone. La carriera e l’ingresso in politica. 🔗 Leggi su Dilei.it

