Chi è Sanae Takaichi la prima donna Premier nella storia del Giappone
La sua ascesa alla carica di Primo Ministro del Giappone rappresenta un momento storico per il Paese. A 64 anni, Sanae Takaichi è la prima donna a ricoprire l’incarico di Premier, ottenendo l’investitura dopo aver vinto le primarie del Partito Liberal Democratico (LDP) con 237 voti su 465 deputati alla Camera bassa. Soprannominata la “dama di ferro”, ultraconservatrice e con una breve parentesi come conduttrice televisiva, sono solo alcuni elementi che costruiscono una personalità complessa e divisiva, ascesa al potere in un momento di profonda crisi per il Giappone. La carriera e l’ingresso in politica. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sanae Takaichi è la nuova premier del Giappone, prima donna a ricoprire questo ruolo dopo la nomina a inizio mese alla guida del Partito Liberal-democratico (Ldp). L’elezione è avvenuta al primo turno di voto, grazie al controllo parlamentare assicurato dal Vai su Facebook
#Giappone - il parlamento elegge Sanae #Takaichi come prima donna primo ministro del paese. @ultimora_pol - X Vai su X
Chi è Sanae Takaichi, la prima premier donna del Giappone - democratico ottiene 237 voti e diventa la prima donna alla guida del governo giapponese ... ilfoglio.it scrive
Sanae Takaichi ce l'ha fatta, è la prima donna premier del Giappone - Conservatrice convinta, 64 anni, ha più volte dichiarato di voler essere la “Lady di Ferro” del Paese del Sol Levante. Come scrive avvenire.it
Sanae Takaichi è la prima premier in Giappone: aiuterà le donne nel suo Paese? - Margareth Tatcher come modello, la 64enne rompe il soffitto di cristallo da conservatrice in un Paese conservatore. vanityfair.it scrive