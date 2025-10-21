ABBONATI A DAYITALIANEWS Eletta con larga maggioranza in Parlamento. Giornata storica in Giappone, dove Sanae Takaichi è stata ufficialmente eletta nuova premier, diventando la prima donna nella storia del Paese a ricoprire questo incarico. La sua elezione è avvenuta al primo turno di voto grazie al sostegno compatto del Partito Liberal-Democratico (LDP) e dell’alleato Nippon Ishin (JIP). Takaichi ha ottenuto 237 voti, superando nettamente l’ex premier Yoshihiko Noda, fermatosi a 149, su un totale di 465 seggi della Camera bassa del Parlamento. Dalle primarie al vertice del potere. Conservatrice di lungo corso, Takaichi, 64 anni, aveva già conquistato i riflettori a inizio mese vincendo le primarie del Partito Liberal-Democratico, forza politica che guida il Giappone da decenni quasi senza interruzioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sanae Takaichi fa la storia: prima donna premier del Giappone