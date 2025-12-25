A scuola di soccorso dentro la centrale Enel | Vigili del Fuoco in addestramento
Dal 18 al 23 dicembre si è svolta presso la centrale Enel di Santa Barbara a Cavriglia un'importante attività di preparazione riservata ai formatori Saf (Speleo-Alpino-Fluviale) di livello avanzato del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. L'iniziativa ha visto la partecipazione di personale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Addestramento per piloti di droni dei comandi dei vigili del fuoco in Toscana alla centrale termoelettrica di Santa Barbara
Leggi anche: “Dentro ci sono persone”. A fuoco un intero edificio. Vigili del fuoco sul posto, la situazione
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
#Montescaglioso, a Scuola di primo soccorso: parte il progetto dell'ANPAS - facebook.com facebook
PROGETTO FORMATIVO “PRIMO SOCCORSO A SCUOLA: INSEGNANTI PREPARATI, STUDENTI PROTETTI” DI ANPAS MONTESCAGLIOSO CON ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZO-SALINARI DI MONTESCAGLIOSO E POMARICO x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.