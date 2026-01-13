Santa Barbara | la centrale e la miniera Enel si confermano scenario per esercitazioni e addestramento specialistico

Arezzo, 13 gennaio 2026 – La centrale Enel di Santa Barbara e l’area mineraria ad essa collegata rappresentano ambienti utilizzati regolarmente per esercitazioni e attività di addestramento specialistico. Questi spazi sono fondamentali per garantire la sicurezza operativa e la preparazione del personale, mantenendo elevati standard di efficienza e protezione ambientale. La collaborazione tra le istituzioni e l’azienda contribuisce a rafforzare la gestione delle emergenze e la tutela del territorio.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – La centrale Enel di Santa Barbara e l'area mineraria, che si estende per 1.600 ettari tra i territori comunali di Cavriglia e Figline e Incisa Valdarno, si confermano luogo di energia ma anche scenario ideale per esercitazioni specialistiche in situazioni di emergenza e attività di addestramento in contesti particolari. A cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno, infatti, si sono svolte presso alcune aree di centrale, messe a disposizione da Enel con tutti i requisiti e le condizioni di sicurezza, le attività di preparazione dei Formatori S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) di livello Avanzato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la partecipazione di personale proveniente da tutta la Toscana.

