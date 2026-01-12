sanremo 2026 laura pausini affianca carlo conti come co conduttrice

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e le novità si susseguono. Lunedì 12 gennaio, Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, ha annunciato Laura Pausini come co-conduttrice della 76ª edizione. Questa collaborazione tra due figure di spicco della musica italiana conferma l'importanza dell’evento e il suo ruolo nel panorama culturale nazionale. La manifestazione si prepara a una nuova edizione caratterizzata da tradizione e innovazione.

La corsa verso Sanremo 2026 accelera e, come da tradizione, ogni news passa dal Tg1. Lunedì 12 gennaio Carlo Conti, direttore artistico e volto guida del Festival, ha annunciato la co-conduttrice della 76esima edizione: Laura Pausini. Sarà la cantante, amatissima in Italia e all’estero e vincitrice nella sezione giovani nel 1993 (con La Solitudine ) ad affiancare il presentatore. Ed è proprio sulla sua canzone simbolo che scherza Carlo Conti: “Come l’ho convinta? Mi sono messo per 30 giorni sotto casa sua ho cantato La Solitudine e alla fine ha ceduto”. Sanremo 2026, chi sono i cantanti in gara. 🔗 Leggi su Dilei.it

