Schiere di ragazzi salgono ubriachi dopo l’après-ski e vomitano a bordo la situazione è insostenibile C’è stata anche un’aggressione | la rabbia degli autisti dei bus di Madonna di Campiglio

Gli autisti dei bus di Madonna di Campiglio segnalano un aumento di comportamenti irrispettosi e violenti durante i servizi notturni, con episodi di ubriachezza, vomito e aggressioni da parte di alcuni giovani. La situazione sta diventando difficile da gestire, compromettendo la sicurezza e il rispetto delle persone coinvolte. È importante intervenire per garantire condizioni più sicure e dignitose per tutti.

Urla, vomito sul pavimento, spintoni e insulti agli autisti mentre il bus scende di notte da Madonna di Campiglio. A bordo salgono gruppi di ragazzi reduci dagli après-ski, spesso ubriachi, e quello che dovrebbe essere un normale viaggio di rientro si trasforma in una corsa a rischio per chi guida e per chi prova semplicemente a tornare a casa. È da questa scena, diventata sempre più frequente sulle corriere del Trentino, che è esploso il caso dell’aggressione a due autisti a Javrè e che ora costringe la Provincia a intervenire. Non un episodio isolato, ma l’espressione di un problema strutturale legato alle corse serali frequentate da giovani di ritorno dagli après-ski, spesso in evidente stato di alterazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Schiere di ragazzi salgono ubriachi dopo l’après-ski e vomitano a bordo, la situazione è insostenibile. C’è stata anche un’aggressione”: la rabbia degli autisti dei bus di Madonna di Campiglio Leggi anche: Notti di follia sui pullman, la rabbia degli autisti: “Rischiamo di tutto, ora abbiamo paura” Leggi anche: I sindacati bocciano l’Apm: "Bus tagliati e pochi autisti. Una situazione di anarchia" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sciatori ubriachi sui bus dopo l'après-ski, arrivano le contromisure: più controlli e corse dedicate. Ciao ragazzi siamo a Tromso ,vorremmo andare a senja domani ma l’ultima volta a novembre ce ne siamo andati perché ci siamo persi ,dove ci consigliate di andare a Senja come villaggio carino Grazie e buon anno - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.