Ponte di Legno il 75 Costez accende l’après-ski tra cucina e musica

A Ponte di Legno, il 75 Costez trasforma l’après-ski in un’esperienza unica, unendo sapori d’autore e ritmi coinvolgenti. Tra le vette bresciane, questo locale accende le serate con un mix di cucina raffinata e musica, creando un’atmosfera di energia e relax perfetta per concludere una giornata in montagna. Un punto di riferimento per chi cerca gusto, musica e divertimento in un contesto suggestivo.

A Ponte di Legno, in provincia di Brescia, c'è un luogo che prova a mettere insieme cucina d'autore, musica e quell'energia leggera che solo la montagna sa dare a fine giornata. Si chiama 75 Costez e, tra terrazza panoramica e sala interna, costruisce serate pensate per chi non vuole scegliere tra gusto e divertimento.

