Sabato 17 gennaio la Fiaccola Olimpica arriva in Bergamasca | prima tappa a Sarnico

Sabato 17 gennaio, la Fiaccola Olimpica farà tappa a Sarnico, segnando l’inizio della 41ª fase del suo percorso verso i Giochi di Milano-Cortina 2026. L’evento rappresenta un momento simbolico per condividere i valori dello sport, della pace e della fratellanza tra le nazioni. L’arrivo della fiaccola in Bergamasca sottolinea l’importanza di questi principi e l’unione tra le comunità coinvolte nel movimento olimpico.

Sarnico. Sabato 17 gennaio la Fiamma Olimpica attraverserà Sarnico nel corso della 41ª tappa del suo lungo viaggio verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano–Cortina 2026, portando con sé i valori universali dello sport, della pace e dell'incontro tra i popoli. Il passaggio della Torcia rappresenta un momento simbolico di straordinaria importanza, capace di unire comunità diverse lungo un unico filo di luce. Il transito nelle vie di Sarnico trasformerà la staffetta olimpica in una festa diffusa, tra entusiasmo, applausi e partecipazione. La Fiamma arriverà sul lago d'Iseo a Sarnico dopo aver attraversato le province di Milano, Pavia, Lodi e Cremona.

