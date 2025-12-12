Fiaccola olimpica in Toscana | tanti passaggi emozionanti Festa a Pisa e Livorno per l’ultima tappa
La fiaccola olimpica in Toscana si prepara a concludere il suo percorso con passaggi emozionanti tra Pisa e Livorno. L'ultima tappa toscana, prevista per il 12 dicembre 2025, segna un momento importante in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un evento che celebra l'entusiasmo e la partecipazione delle comunità locali.
Pisa, 12 dicembre 2025 - Ultima tappa toscana per la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026: le Olimpiadi invernali stanno per partire. E il tradizionale passaggio in tante strade d’Italia per la fiamma che illumina i giochi ha toccato appunto la Toscana. Prima Firenze, Siena e Grosseto. Poi appunto Pisa e Livorno in questo venerdì 12 dicembre. La fiamma sotto la Torre. A Pisa spettacolare passaggio sotto la Torre Pendente, a Livorno passerella d’onore sul lungomare e quindi davanti all’Accademia navale. Tanti i teodofori: molte persone comuni ma anche tanti volti noti dello sport e non solo per un appuntamento di forte emozione. Lanazione.it
Firenze accoglie la Fiamma Olimpica: Antognoni accende il braciere