Fiaccola olimpica in Toscana | tanti passaggi emozionanti Festa a Pisa e Livorno per l’ultima tappa

Pisa, 12 dicembre 2025 - Ultima tappa toscana per la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026: le Olimpiadi invernali stanno per partire. E il tradizionale passaggio in tante strade d’Italia per la fiamma che illumina i giochi ha toccato appunto la Toscana. Prima Firenze, Siena e Grosseto. Poi appunto Pisa e Livorno in questo venerdì 12 dicembre. La fiamma sotto la Torre. A Pisa spettacolare passaggio sotto la Torre Pendente, a Livorno passerella d’onore sul lungomare e quindi davanti all’Accademia navale. Tanti i teodofori: molte persone comuni ma anche tanti volti noti dello sport e non solo per un appuntamento di forte emozione. Lanazione.it

Pistoia ha accolto la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Al corteo presenti tanti cittadini che hanno salutato la fiaccola prima della ripartenza verso Lucca. - facebook.com facebook

Si accende la fiaccola olimpica al @Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parte la corsa per @milanocortina26, attraverso 20 regioni e 12mila chilometri. Tra i tedofori, gli atleti del Centro Sportivo #Carabinieri! x.com