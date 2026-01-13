Romano si prepara per le urne | Ora inizia un lavoro importante
Dario Romano si appresta a confrontarsi con le prossime elezioni comunali di Romano, dopo aver vinto le primarie del centrosinistra. La campagna elettorale si presenta come un momento cruciale, segnato dalla volontà di proseguire un percorso condiviso. La sua candidatura rappresenta un passo importante per il centrosinistra locale, che si impegna a proporre un progetto solido e inclusivo per il futuro della comunità.
"Il centrosinistra non si rassegna ma sceglie". Si sono chiuse con la vittoria di Dario Romano, candidato a sindaco per il Pd, le primarie del centrosinistra dove nessuno esce sconfitto. Marco Lion, il candidato della coalizione è pronto a lavorare già da oggi insieme a Romano in un programma che incontro dopo incontro sarà condiviso con tutta la cittadinanza. "Come abbiamo sempre detto, il nostro primo obiettivo era quello di riportare la gente a votare – spiega Romano – e in questo ci siamo riusciti. Adesso inizia un lavoro importante per la città, ma so di poterlo condividere con una squadra larga, competente, generosa, fatta di persone che amano davvero questa città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Rana inizia il 2026 affondando Monza e ora si prepara alla sfida d'alta quota con Trento
Leggi anche: Elezioni provinciali, urne aperte a Salerno: Lanzara in pole per la vice-presidenza mentre si prepara il dopo Napoli
Romano si prepara per le urne: Ora inizia un lavoro importante.
Romano si prepara per le urne: "Ora inizia un lavoro importante" - Si sono chiuse con la vittoria di Dario Romano, candidato a sindaco per il Pd, le primarie del centrosinistra dove nessuno esce sconfitto. ilrestodelcarlino.it
Spezia, colpo in arrivo dalla Roma: Alessandro Romano pronto al trasferimento Lo Spezia ha raggiunto l'accordo con la Roma per il prestito di Alessandro Romano, centrocampista classe 2006, che si prepara a mettersi alla prova in Serie B sotto la guida di - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.