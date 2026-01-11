Oggi a Salerno si tengono le elezioni provinciali, con le urne aperte fino alle 20:00. In questo importante momento di transizione, Lanzara si posiziona come possibile vicepresidente, mentre si prepara il futuro dopo Napoli. La consultazione rappresenta un passaggio chiave per la governance locale, riflettendo le dinamiche politiche in corso nella provincia.

Tempo di lettura: 2 minuti Le urne sono aperte. E la partita, oggi, si gioca su due tavoli.È il giorno delle Elezioni Provinciali, con seggi aperti fino alle 20:00, ma soprattutto è il crocevia di un passaggio di potere già scritto nei corridoi. Quello che conta davvero non è solo il rinnovo del Consiglio provinciale. È ciò che viene dopo. Da una parte il voto ponderato per eleggere i nuovi consiglieri. Dall’altra, la sfida silenziosa ma decisiva per la vice-presidenza della Provincia. Un ruolo chiave. Perché chi lo conquista è destinato, a stretto giro, a prendere il posto di Vincenzo Napoli, pronto a rassegnare le dimissioni da sindaco di Salerno e, di conseguenza, da presidente della Provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni provinciali, urne aperte a Salerno: Lanzara in pole per la vice-presidenza mentre si prepara il dopo Napoli

Leggi anche: Elezioni regionali, a urne aperte già si parla del dopo per uno dei leader

Leggi anche: Elezioni regionali: Puglia, urne aperte si sceglie il nuovo presidente. Quando e come si vota?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Elezioni in Italia, quali sono le Regioni e i Comuni dove si voterà nel 2026; Affluenza record per il presidente della Provincia. Alle urne il 93,6% di sindaci e consiglieri; Regionali, alle 23 l'affluenza è ancora in calo: Veneto 33,8%, Campania 32%, Puglia 29,4%; Veneto, spoglio in diretta: Stefani 61.3%, Manildo 30.5%. Testa a testa Lega-FdI primo partito. Affluenza al 44,64% (in calo di oltre 16....

Urne aperte in Myanmar per la seconda fase del voto - La giunta birmana ha aperto le urne per la seconda fase delle elezioni, secondo quanto riportato da Afp, proseguendo un voto che, stando a quanto espresso dagli gli osservatori, sta con ... msn.com