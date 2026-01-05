Il 2026 di Rana Verona si apre con una vittoria importante, battendo Monza 3-0 all'Opiquad Arena. Ora la squadra si prepara alla prossima sfida di alta quota contro Trento, con l’obiettivo di mantenere il buon passo e consolidare la posizione in classifica. Un inizio positivo che indica un cammino promettente per la stagione in corso.

È iniziato nel modo giusto il 2026 di Rana Verona, che nella serata di domenica 4 gennaio è tornata dall'Opiquad Arena con l'intero bottino in palio, dopo aver superato la Vero Volley Monza per 3 a 0. Rana Verona comincia il 2026 con il piede giusto e torna dall’Opiquad Arena con il bottino pieno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Rana inizia il 2026 affondando Monza e ora si prepara alla sfida d'alta quota con Trento.

