Il Genoa ha scelto De Rossi | il tecnico è atteso in città in serata Domani la firma

L'allenatore, la prima scelta della dirigenza che lo ha preferito a Vanoli, sarà in panchina già contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Genoa ha scelto De Rossi: il tecnico è atteso in città in serata. Domani la firma

Il #Genoa ha scelto Daniele De Rossi per sostituire Patrick Vieira. De Rossi è atteso nel pomeriggio a Genova per firmare l'accordo e domani dirigerà il primo allenamento. Il neo tecnico verrà presentato nel fine settimana assieme al nuovo direttore sportivo

