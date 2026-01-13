Roma sprint finale per Malen | accordo ai dettagli

Roma sta finalizzando l’acquisto di Donyell Malen dall’Aston Villa. Dopo aver raggiunto un'intesa economica, le ultime ore hanno visto definire anche i dettagli relativi all’ingaggio del giocatore. La trattativa si avvicina alla conclusione, con l’obiettivo di integrare rapidamente il nuovo attaccante nel reparto offensivo della squadra.

La Roma stringe per l'attacco. L'operazione Donyell Malen è ai dettagli finali: l'intesa economica con l' Aston Villa è già stata raggiunta e, nelle ultime ore, è arrivato anche l'accordo sull'ingaggio del giocatore. In questo momento i club stanno lavorando allo scambio e alla preparazione dei documenti per blindare l'operazione e anticipare eventuali inserimenti esterni, in particolare quello dell' Atlético Madrid. A Trigoria c'è la volontà di chiudere rapidamente, senza lasciare margini di manovra alla concorrenza. L'obiettivo è chiaro: consegnare a Gian Piero Gasperini un rinforzo offensivo di peso il prima possibile.

Roma, Gasp chiama e Massara risponde: accelerata per Zirkzee e Raspadori, ma manca lo sprint finale - È ufficialmente iniziato il countdown verso la finestra invernale di calciomercato e in casa Roma la linea è ben delineata: intervenire con decisione per rivoluzionare l’attacco. tuttomercatoweb.com

Roma allo sprint finale per Gasperini. In agenda summit a breve col tecnico - In un turbinio di notizie e colpi di scena per quel che riguarda le panchine della prossima Serie A, la Roma prova a mettere un punto fermo e a smarcarsi dalla tempesta che coinvolge più della metà ... tuttomercatoweb.com

Incredibile: Raspadori ha detto no alla Roma, ma andrà all'Atalanta che ha messo lo sprint nella notte per un'operazione a titolo definitivo. #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com facebook

18' Juventus-Roma 0-0 Wesley esce molto bene, con uno sprint che brucia Kalulu. Il pallone però viene sporcato e la sfera finisce fuori #ASRoma #RomanewsEU x.com

