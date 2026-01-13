Roma inserimento del Lipsia per Dr?gu?in

Da sololaroma.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il RB Leipzig si inserisce nella corsa al difensore, sorprendendo con un possibile arrivo. Il club tedesco valuta l'acquisto di Radu Dragu?in, ex difensore del Tottenham Hotspur e passato per il Genoa, in un contesto di mercato dinamico e competitivo. Questa mossa potrebbe rappresentare un'opportunità importante per il giocatore e per il club, nel tentativo di rafforzare la linea difensiva.

Inserimento a sorpresa nella corsa al difensore. Sul centrale del Tottenham Hotspur ex Genoa, Radu Dr?gu?in, irrompe il RB Leipzig. La Roma resta in corsa ma con una strategia diversa: i giallorossi spingono per un prestito, mentre il Lipsia è pronto a un acquisto a titolo definitivo. Una differenza di formula che può risultare decisiva nelle prossime ore. La palla ora passa al giocatore. La scelta finale sarà di Dr?gu?in, chiamato a decidere tra due progetti e due modalità di trasferimento opposte. Trattativa aperta, scenario in evoluzione. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma inserimento del lipsia per drguin

© Sololaroma.it - Roma, inserimento del Lipsia per Dr?gu?in

Leggi anche: Roma, pressing su Dragusin: atteso l’ok del Tottenham

Leggi anche: Roma su Dr?gu?in: primo sondaggio, apertura del difensore

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.