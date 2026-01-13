Roma inserimento del Lipsia per Dr?gu?in

Il RB Leipzig si inserisce nella corsa al difensore, sorprendendo con un possibile arrivo. Il club tedesco valuta l'acquisto di Radu Dragu?in, ex difensore del Tottenham Hotspur e passato per il Genoa, in un contesto di mercato dinamico e competitivo. Questa mossa potrebbe rappresentare un'opportunità importante per il giocatore e per il club, nel tentativo di rafforzare la linea difensiva.

Inserimento a sorpresa nella corsa al difensore. Sul centrale del Tottenham Hotspur ex Genoa, Radu Dr?gu?in, irrompe il RB Leipzig. La Roma resta in corsa ma con una strategia diversa: i giallorossi spingono per un prestito, mentre il Lipsia è pronto a un acquisto a titolo definitivo. Una differenza di formula che può risultare decisiva nelle prossime ore. La palla ora passa al giocatore. La scelta finale sarà di Dr?gu?in, chiamato a decidere tra due progetti e due modalità di trasferimento opposte. Trattativa aperta, scenario in evoluzione.

