Roma su Dr?gu?in | primo sondaggio apertura del difensore

La Roma si muove anche in difesa. Nelle ultime ore il club giallorosso ha effettuato un sondaggio per Radu Dr?gu?in, centrale classe 2002 in uscita dal Tottenham Hotspur. Il difensore ha aperto alla destinazione Roma, mostrando disponibilità al trasferimento qualora l’operazione entrasse nel vivo. Sul giocatore resta vigile anche la Fiorentina, ma da Trigoria filtra interesse concreto. Dopo l’operazione Raspadori, la Roma è pronta ad accelerare anche su un centrale difensivo, altro tassello richiesto da Gian Piero Gasperini per completare il nuovo assetto della squadra. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

