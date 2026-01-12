La Roma lavora su più fronti nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La società aspetta l’ok del Tottenham per Dragusin, mentre si muove anche per l’attaccante Raspadori. La volontà è di concludere le operazioni nel breve termine, migliorando così le possibilità della squadra nella seconda parte della stagione.

La Roma spinge su due tavoli e attende risposte a breve. Da un lato l’attacco, con Giacomo Raspadori; dall’altro la difesa, dove il nome caldo resta Radu Dr?gu?in. Il centrale del Tottenham Hotspur è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti in FA Cup contro l’ Aston Villa, dettaglio che riaccende il fronte mercato. A Trigoria si attende l’ ok degli Spurs alla proposta di prestito con diritto di riscatto. In caso di risposta negativa, la Roma è pronta a rilanciare con un prestito con obbligo condizionato al numero di presenze. La volontà del giocatore è chiara. Il suo agente Florin Manea lo ha ribadito senza giri di parole: “ Manca l’ok del Tottenham alla Roma per avviare la trattativa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, pressing su Dragusin: atteso l’ok del Tottenham

Leggi anche: Massara su Dragusin, la conferma dell’agente: “La Roma ha manifestato l’interesse al Tottenham”

Leggi anche: Dragusin Roma, giallorossi al lavoro per riportare in Italia l’ex Juventus. La proposta per il Tottenham

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il giorno di Raspadori. Pressing Dragusin; Mercato LIVE Roma: Raspadori vicinissimo. Pressing su Dragusin, si cerca la quadra; Dovbyk ancora out. È il 13° ko della stagione; Calciomercato Roma, pressing su Dragusin: nuovi contatti col Tottenham per il difensore.

Raspadori - Roma, affare bloccato: Massara vira e tratta per Malen. Attesa Dragusin - Sono ore bollenti per il mercato della Roma, con il ds Massara che sta lavorando per portare a Trigoria i rinforzi chiesti da Gasperini . virgilio.it

Roma, Dragusin è in stand-by: domani attesa la risposta del Tottenham per il difensore - "Dragusin è un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma". tuttomercatoweb.com