Calciomercato Roma Zirkzee resta il primo obiettivo | Raspadori sullo sfondo

La Roma mantiene come primo obiettivo di calciomercato Zirkzee, con Raspadori in seconda posizione. La società lavora per rinforzare l’attacco già nelle prime settimane di gennaio, puntando a soddisfare le esigenze di Gasperini. La finestra di mercato invernale rappresenta un’opportunità per rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni complessive della squadra.

La Roma spinge sull’acceleratore in vista del mercato di gennaio con l’obiettivo di regalare a Gian Piero Gasperini almeno un rinforzo offensivo nei primissimi giorni della sessione invernale. I nomi in cima alla lista restano quelli di Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, entrambi sempre più centrali nelle riflessioni di Trigoria. La pista che porta a Raspadori, oggi all’Atletico Madrid, rimane aperta ma senza affondi decisivi: il profilo piace, ma non è la priorità. Come riporta il Corriere dello Sport, tutte le attenzioni sono concentrate su Zirkzee, anche se l’operazione è tutt’altro che semplice e non può ancora essere considerata in dirittura d’arrivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

