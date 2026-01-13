Durante controlli sul litorale romano, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone per reati legati a documenti contraffatti, false generalità e spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa si inserisce in un più ampio sforzo di sicurezza volto a prevenire e contrastare il crimine nella zona. Gli arresti testimoniano l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel garantire la legalità e la tranquillità pubblica.

L’attenzione incessante della Polizia di Stato sul litorale romano ha prodotto, nel giro di poche ore, tre distinti arresti legati a documenti contraffatti, false generalità e reati connessi agli stupefacenti. Sono tre le persone che sono state arrestate nel corso dei controlli effettuati dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, i quali sono stati impegnati in un’attività di monitoraggio rigorosa che ha interessato strade, abitazioni e le principali vie del territorio ostiense. Il primo arresto è avvenuto durante un posto di controllo stradale, quando una pattuglia ha fermato un’autovettura con a bordo due uomini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: documenti contraffatti e spaccio, tre persone arrestate durante controlli sul litorale

Leggi anche: Tredici badanti arrestate . Documenti contraffatti per restare in Italia

Leggi anche: Furti e spaccio, tre persone arrestate dai Carabinieri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ostia. Documenti contraffatti e spaccio: tre arresti in serie della Polizia di Stato; Neve a Roma, fiocchi a Nord Est: dove arriverà l'ondata di gelo? Temperature sotto zero e ghiaccio, ecco quando; Roma, striscioni fascisti all'Appio Latino alla vigilia dell'anniversario di Acca Larentia; Maltempo Roma, tratto di via Salaria chiuso per smottamento collinetta. E il traffico va in tilt.

Roma, le corse folli in auto di notte senza patente (anche a 14 anni): drogati e con documenti contraffatti. Il blitz dei carabinieri - Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. ilmessaggero.it

Minore senza documenti: passaporto deteriorato, burocrazia, rimpalli tra i comuni di Roma e Fiumicino lasciano un 16enne e la sua famiglia nel limbo - facebook.com facebook

La #Roma accelera su #Malen: documenti in preparazione per evitare l'inserimento dell'Atletico x.com