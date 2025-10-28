Furti e spaccio tre persone arrestate dai Carabinieri

Comunicato Stampa Recuperata refurtiva e sequestrati oltre 200 grammi di droga I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, costantemente impegnati nei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto del commercio di sostanze stupefacenti su . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Furti e spaccio, tre persone arrestate dai Carabinieri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In riviera tiene banco la questione dei furti, dello spaccio di droga e della microcriminalità. La presenza di una gang... - facebook.com Vai su Facebook

Furti e spaccio, tre persone arrestate dai Carabinieri - I due ragazzi, gravemente indiziati del reato di furto e già noti alle forze dell’ordine per ... Scrive fremondoweb.com

Montesarchio: furti e spaccio di droga. Arrestate tre persone - I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio costantemente impegnati nei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ... Da reportweb.tv

Monza, cinque persone in manette in 48 ore: raffica di arresti della Polizia tra stazione e centro - Spaccio, furti e un ordine di carcerazione pendente: un weekend ad alta tensione che ha visto gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico intervenire con tempestività e precisione ... Riporta mbnews.it