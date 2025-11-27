Tredici badanti arrestate Documenti contraffatti per restare in Italia
Avevano tutte passaporti lituani, quindi ‘in regola’ con il soggiorno nel nostro Paese, essendo afferenti all’Unione Europea. Fort’ di questa appartenenza, quasi tutte lavoravano come badanti, con tanto di assunzione. In realtà, però, provenivano tutte dalla Georgia. Sono state arrestate con l’accusa di atto falso tredici donne georgiane domiciliate tra Modena e provincia. L’indagine, articolata, svolta dai carabinieri ha permesso infatti di accertare come il gruppo di badanti provenisse in realtà dalla Georgia. Da dove arrivassero i documenti contraffatti in loro possesso e se vi fossero altre persone compiacenti che hanno permesso l’ingresso delle clandestine in Italia, al momento, non è dato saperlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
