Andrea Iannone addio Elodie | la fuga romantica con Rocio Munoz Morales

Andrea Iannone potrebbe aver intrapreso un nuovo capitolo personale, lontano dalla relazione con Elodie. Recenti fotografie pubblicate da ‘Chi’ mostrano il pilota motociclistico in compagnia di Rocio Munoz Morales, suggerendo un cambiamento nella sua vita sentimentale. Questa nuova presenza potrebbe rappresentare un passo diverso nel suo percorso privato, segnando un possibile nuovo inizio.

(Adnkronos) – Andrea Iannone potrebbe aver voltato pagina dopo la relazione con Elodie. Il pilota motociclistico è stato paparazzato da 'Chi' in compagnia di Rocio Munoz Morales. Negli scatti pubblicati dal magazine di Alfonso Signorini, Iannone è stato immortalato mente lasciava l'esclusivo relais di lusso a cinque stelle L'Albereta, in Franciacorta insieme all'attrice spagnola, tornata .

