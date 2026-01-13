Secondo il settimanale Chi, la relazione tra Andrea Iannone e Elodie, iniziata nel 2022, sarebbe ormai conclusa. La notizia segnala un possibile addio dopo tre anni di storia, aprendo nuove ipotesi sulla vita sentimentale del pilota. Questa vicenda rappresenta un aggiornamento importante sul fronte delle relazioni pubbliche di Iannone, che potrebbe ora focalizzarsi su altri aspetti della propria vita privata.

Secondo il settimanale Chi sembra definitivamente naufragata la storia d’amore e di passione tra il pilota Andrea Iannone e Elodie, una relazione nata nel 2022. Iannone è stato “paparazzato” in compagnia di Rocío Muñoz Morales, fuori da un relais di lusso. Eppure fino allo scorso anno Elodie aveva confessato a Radio Deejay: “È la storia più importante della mia vita. Ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui. Non mi era mai successo”. Sempre lo scorso anno Iannone al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, aveva dichiarato: “Abbiamo un supporto l’uno per l’altro che a me riempie ogni giorno di felicità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fuga romantica per Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales”: lo scoop gossip del settimanale Chi. Sarebbe naufragata la relazione con Elodie dopo tre anni

Leggi anche: Andrea Iannone volta pagina? Le foto con Rocío Muñoz Morales dopo la crisi con Elodie

Leggi anche: Iannone Andrea e Rocío Muñoz Morales sorprendono il gossip

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Andrea Iannone e Rocío Morales, la fuga romantica in Franciacorta; Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone, nuovo amore dopo la fine della storia con Elodie? La fuga romantica nel resort di lusso frequentato da Belen; Andrea Iannone e Rocio Morales insieme, il gossip: Sono una nuova coppia e hanno una relazione; Iannone paparazzato con Rocío Muñoz Morales: Elodie avrebbe una nuova relazione con una ballerina, lo scoop di Chi Magazine.

Andrea Iannone e Rocio Morales insieme, il gossip: “Sono una nuova coppia e hanno una relazione” - Il settimanale Chi li ha avvistati insieme durante una fuga romantica in Francaier ... fanpage.it