Uomini e Donne Sabrina Zago tra Massimiliano e un nuovo cavaliere

Nel parterre Over di Uomini e Donne, Sabrina Zago vive un momento importante. Le puntate di dicembre 2025 mostrano la dama sempre più vicina a Massimiliano. L’esterna tra i due viene raccontata come romantica, con confidenze e baci appassionati. In studio il filmato accende sorrisi, battute e qualche frecciata dagli opinionisti. Subito dopo, però, entra in gioco un nuovo cavaliere dichiaratamente interessato a Sabrina. La dama si ritrova così divisa tra la conoscenza già avviata e una possibile nuova opportunità. Il pubblico del Trono Over si appassiona a questo bivio sentimentale tra dame e cavalieri. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Sabrina Zago tra Massimiliano e un nuovo cavaliere

