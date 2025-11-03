Uomini E Donne Sabrina Zago | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Sabrina Zago lascia il programma con Nicola, ma la relazione finisce subito: scopri cosa è successo davvero dietro le quinte di Uomini e Donne. Ha incantato tutti con il suo sorriso dolce, lo sguardo sognante e una voglia di amare che le si leggeva in faccia. Sabrina Zago, volto ormai noto del trono over di Uomini e Donne, è tornata sotto i riflettori. ma non per il lieto fine che sperava. Dopo una stagione fatta di incontri mancati, delusioni cocenti e speranze rinnovate, sembrava finalmente aver trovato la felicità tra le braccia di Nicola. E invece? Il sogno si è infranto, ancora una volta. Sabrina è entrata nello studio di Maria De Filippi con una valigia piena di emozioni forti e un passato non facile: la perdita del compagno, la maternità vissuta con coraggio e una carriera che l’ha vista spaziare dal settore immobiliare al mondo della ristorazione. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Sabrina Zago: Chi E’ E Che Lavoro Fa!

