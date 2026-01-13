Roccella | Togliere i bambini alle famiglie solo in caso di violenze e abusi

La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, ha precisato che il governo italiano sostiene il ritiro dei bambini dalle famiglie solo in situazioni di violenza o abusi. La sua dichiarazione mira a chiarire l’impegno a tutelare i minori, garantendo interventi mirati e rispettosi delle esigenze dei bambini e delle famiglie, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.

Famiglia del bosco, la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, ha voluto chiarire la posizione del governo.

La 'madre del bosco' rischia di essere allontanata dalla casa famiglia - Il suo atteggiamento nella casa famiglia viene percepito come un ostacolo e, per questo, rischia di essere allontanata. msn.com

L’ipotesi al vaglio perché Catherine Birmingham si dimostrerebbe sempre “rigida e poco collaborativa”. Roccella: “Per togliere i bambini a una famiglia servono motivi estremi" Leggi l'articolo #FamigliaDelBosco - facebook.com facebook

