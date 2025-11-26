Famiglia nel bosco la ministra Roccella | Togliere i bambini deve essere sempre l’extrema ratio

Chietitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interviene anche la ministra Eugenia Roccella sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli, dove tre bambini sono stati allontanati dai genitori e affidati a una struttura protetta. Lo fa dai microfoni di Rai Radio1, durante la trasmissione “Ping Pong”.«Togliere i bambini a una famiglia deve. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

famiglia bosco ministra roccellaRoccella: “Famiglia nel bosco? Importante il gruppo dei pari ma anche stare con genitori” - Anche la Ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, è intervenuta sul caso della “casa nel bosco” di Palmoli (CH). Da veratv.it

famiglia bosco ministra roccellaFAMIGLIA NEL BOSCO, - “Per arrivare all'allontanamento dei minori ci deve essere un pericolo davvero importante, un pericolo a cui il bambino va assolutamente sottratto. Riporta 9colonne.it

famiglia bosco ministra roccellaFamiglia nel bosco/ Avvocato lascia “Troppe ingerenze esterne, i coniugi hanno rifiutato due case gratis” - Il caso della famiglia nel bosco, con la notizia dell'avvocato Giovanni Angelucci che ha deciso di rimettere il suo mandato: cosa è successo ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Bosco Ministra Roccella