Famiglia nel bosco la ministra Roccella | Togliere i bambini deve essere sempre l’extrema ratio

Interviene anche la ministra Eugenia Roccella sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli, dove tre bambini sono stati allontanati dai genitori e affidati a una struttura protetta. Lo fa dai microfoni di Rai Radio1, durante la trasmissione “Ping Pong”.«Togliere i bambini a una famiglia deve. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

È arrivato il momento di riunire la “famiglia del bosco”. Una famiglia che ha scelto di vivere a contatto con la natura. Senza Tv, senza smartphone (ma con un pc per studiare), con un bagno esterno (come un secolo fa). Perché non è vero – fonte (e foto) Corrier - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, Gramellini: "Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista" #DiMartedì Vai su X

Roccella: “Famiglia nel bosco? Importante il gruppo dei pari ma anche stare con genitori” - Anche la Ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, è intervenuta sul caso della “casa nel bosco” di Palmoli (CH). Da veratv.it

FAMIGLIA NEL BOSCO, - “Per arrivare all'allontanamento dei minori ci deve essere un pericolo davvero importante, un pericolo a cui il bambino va assolutamente sottratto. Riporta 9colonne.it

Famiglia nel bosco/ Avvocato lascia “Troppe ingerenze esterne, i coniugi hanno rifiutato due case gratis” - Il caso della famiglia nel bosco, con la notizia dell'avvocato Giovanni Angelucci che ha deciso di rimettere il suo mandato: cosa è successo ... Da ilsussidiario.net