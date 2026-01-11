Roccella | Non basta un problema di socializzazione Togliere i bambini alle famiglie solo in caso di violenze e abusi

Il tribunale di Roccella ha sospeso la responsabilità genitoriale a due coniugi che vivevano con i figli in un casolare isolato, privo di servizi essenziali. La decisione si basa sulla necessità di tutelare il benessere dei minori, evidenziando che il problema di socializzazione non può essere risolto semplicemente togliendo i figli alle famiglie, se non in casi di violenze o abusi. La tutela dell’infanzia resta una priorità, nel rispetto dei diritti di tutti.

