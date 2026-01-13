Ritrovate banconote in aperta campagna | scatta l' intervento della polizia indagini in corso

13 gen 2026

Nelle campagne di Carbonara, le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver rinvenuto banconote. Sul posto, agenti delle Volanti, della Squadra mobile e della Polizia scientifica stanno conducendo le indagini necessarie per chiarire l’accaduto. La situazione è sotto controllo mentre si svolgono i rilievi e le verifiche del caso.

