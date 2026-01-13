Ritrovate banconote in aperta campagna | scatta l' intervento della polizia indagini in corso

Nelle campagne di Carbonara, le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver rinvenuto banconote. Sul posto, agenti delle Volanti, della Squadra mobile e della Polizia scientifica stanno conducendo le indagini necessarie per chiarire l’accaduto. La situazione è sotto controllo mentre si svolgono i rilievi e le verifiche del caso.

