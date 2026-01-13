Ritrovate banconote in aperta campagna | scatta l' intervento della polizia indagini in corso
Nelle campagne di Carbonara, le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver rinvenuto banconote. Sul posto, agenti delle Volanti, della Squadra mobile e della Polizia scientifica stanno conducendo le indagini necessarie per chiarire l’accaduto. La situazione è sotto controllo mentre si svolgono i rilievi e le verifiche del caso.
Un intervento della polizia è in corso in queste ore in un'area di campagna in zona Carbonara. Sul posto sono presenti agenti delle Volanti, della Squadra mobile e personale della Polizia scientifica, per i rilievi del caso.Le banconote in aperta campagnaSecondo quanto si apprende, l'intervento è. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Colpo notturno da Pittarosso: indagini in corso della polizia
Leggi anche: Esplosione a Gianturco, ferito un Vigile del Fuoco, indagini in corso della Polizia sulle cause dell'incendio
Salve a tutti, scusate se mi permetto.. premetto che sono molto ignorante nel campo e non ne capisco nulla, ho trovato queste 2 banconote a casa e volevo avere info e se magari possono valere qualcosa!! - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.