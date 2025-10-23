Esplosione a Gianturco ferito un Vigile del Fuoco indagini in corso della Polizia sulle cause dell' incendio
Un operatore dei vigili del fuoco è rimasto ferito, travolto dall'onda d'urto della deflagrazione avvenuta all'alba di stamane in un deposito di articoli cinesi di circa 2mila mq in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche, nella zona di Gianturco, dove era divampato un incendio. Il vigile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
?FORTE ESPLOSIONE E INCENDIO A GIANTURCO - IL VIDEO ? - facebook.com Vai su Facebook
Forte esplosione e incendio a Gianturco (VIDEO) https://ift.tt/6LThFp5 - X Vai su X
Esplosione e grave incendio nella notte a Gianturco, ferito un vigile del fuoco - Un vasto incendio ha colpito la zona orientale di Napoli, precisamente a Gianturco. Segnala internapoli.it
Napoli, esplosione nella notte a Gianturco: fiamme in due stabili, edificio evacuato. Ferito un vigile - Forte esplosione ed incendio a Napoli, nel quartiere a Gianturco. Secondo msn.com
Incendio in un magazzino a Gianturco, vigile del fuoco ferito durante lo spegnimento - Fiamme in un magazzino di via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche, nel quartiere Gianturco: palazzina evacuata, esplosione all’origine ... Lo riporta 2anews.it