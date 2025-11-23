Colpo notturno da Pittarosso | indagini in corso della polizia

Indaga la polizia su un maxi furto messo a segno tra venerdì e sabato ai danni dello store Pittarosso che si trova lungo via dei Monti Lepini, alla periferia di Latina. I ladri sono entrati in azione nella notte e sono riusciti a penetrare all'interno del negozio utilizzando un'entrata laterale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Colpo notturno da Pittarosso: indagini in corso della polizia

