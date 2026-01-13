Risistemato il pavimento della palestra all' Addobbati

Il pavimento della palestra della scuola Addobbati, nel rione di Gretta, è stato recentemente ristrutturato grazie a un intervento del Comune, del valore di 48 mila euro. L’intervento ha garantito un miglioramento della sicurezza e della funzionalità degli spazi sportivi, contribuendo a creare un ambiente più adatto alle attività scolastiche e sportive.

Risistemato il pavimento della palestra della scuola Addobbati, nel rione di Gretta, con lavori sostenuti dal Comune per un costo di 48mila euro. L'intervento, presentato ieri in conferenza stampa, si è reso necessario a seguito di piccoli sollevamenti dovuti all'usura, che nel corso del tempo.

