Giardini delle case addobbati a tema Natale per rendere la città più luminosa | al via il concorso

Un concorso di Natale rivolto ai cittadini e ai propri giardini, che per l'occasione saranno abbelliti e addobbati per regalare allegria alla città. Questa l'iniziativa dell’assessorato alla Gentilezza del Comune di Massa Lombarda intitolata “Una Massa di Giardini”.Abbonati alla sezione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

I ricci spesso finiscono nei giardini delle nostre case, soprattutto in cerca di cibo. Quando si trova un riccio nei pressi della propria abitazione non bisogna allarmarsi. Cosa li attira e cosa fare se ne trovi uno: https://kodmi.it/M8Kjx - facebook.com Vai su Facebook

Come addobbare l’albero di Natale 2025, le migliori tendenze e le idee a cui ispirarsi - Per rendere le feste magiche potete ispirarvi alle tendenze del momento: ecco le mode, i colori ... Segnala fanpage.it

Sono nelle piazze, nei giardini, nelle case d'ognuno, - Sono nelle piazze, nei giardini, nelle case d'ognuno, maestosi e sfarzosi o modesti e piccini ma sempre addobbati con cura ed avvolti di serpentine luminose che brillano all'imbrunire e rischiarano ... Secondo ilgazzettino.it

I Giardini di Natale a tema ‘rinascita’ - Faenza, prenderà il via il 2 dicembre il calendario di iniziative legate alle festività: accensione luminarie e sfilata di sbandieratori Prenderà il via il 2 dicembre il calendario di iniziative ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it